Ascolti TV | Mercoledì 25 Giugno 2025 L’Isola al 15.4% 1,7 mln vs Nessuno mi può giudicare 14.9% 2,2 mln

Mercoledì 25 giugno 2025 si conferma un giorno di grandi successi per la tv italiana: su Rai1, "Nessuno mi può giudicare" ha attirato oltre 2 milioni di spettatori, mentre su Canale5, "L’Isola dei Famosi" ha superato i 1,7 milioni, con uno share del 15,4%. Questi dati evidenziano come i programmi di intrattenimento continuino a conquistare il pubblico, mantenendo vivo il cuore pulsante della nostra televisione. Ma cosa riservano le prossime serate?

Nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, su Rai1 Nessuno mi può giudicare ha interessato 2.226.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 l’ Isola dei Famosi ( qui la cronaca della semifinale ) ha conquistato 1.721.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 857.000 spettatori pari al 5.4% e Oltre il Paradiso 698.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 I predoni incolla davanti al video 909.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.586.000 spettatori (11.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (5.9%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 25 Giugno 2025. L’Isola al 15.4% (1,7 mln) vs Nessuno mi può giudicare 14.9% (2,2 mln)

In questa notizia si parla di: mercoledì - giugno - isola - nessuno

Colleferro. Tutto pronto per la “Summer Beer 2025” in programma da Mercoledì 25 a Domenica 29 Giugno - Colleferro si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e delle birre artigianali con la Summer Beer 2025, in programma dal 25 al 29 giugno.

L’Istituto Comprensivo “G.B. Della Porta” si prepara a concludere l’anno scolastico con un evento speciale dedicato agli studenti e alle loro famiglie: “Nessuno è un’isola: l’incredibile viaggio di ragazzi in crescita”, che si terrà lunedì 16 giugno alle ore 19:00 Vai su Facebook

Ascolti TV mercoledì 25 giugno 2025, Isola dei Famosi: dati auditel della semifinale; L'Isola dei famosi, cosa è successo nella puntata di ieri mercoledì 25 giugno: gli eliminati e i primi finalisti; Ascolti TV mercoledì 25 giugno: chi ha vinto tra l'Isola dei famosi 2025, Nessuno mi può giudicare e Chi l'ha visto.