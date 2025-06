Ascolti Tv di ieri 25 giugno chi ha vinto e chi ha perso

I dati degli ascolti tv di ieri, 25 giugno 2025, rivelano chi ha dominato la serata e chi ha trovato meno pubblico. Rai1 con ‘Affari Tuoi’ conquista il primo posto, mentre ‘Paperissima Sprint’ su Canale5 si mantiene tra gli altri programmi più visti. Ma chi ha vinto e chi ha perso? Scopriamo insieme i dettagli e le tendenze di questa notte televisiva, perché nel mondo dello spettacolo, ogni dato conta.

Nella serata tv di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi ‘ 4.599.000 spettatori (28.3%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 1.831.000 spettatori pari all’11.3%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.472.000 spettatori (9%). Su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ 1.365.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 945.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte e 890.000 spettatori e il 5.4% nella seconda. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ 527.000 spettatori (3.2%). Sul Nove ‘The Cage Prendi e Scappa’ 404.000 spettatori (2.5%). In prima serata su Rai1 ‘Nessuno mi può giudicare’ 2.226.000 spettatori pari al 14.9% di share. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti Tv di ieri 25 giugno, chi ha vinto e chi ha perso

In questa notizia si parla di: spettatori - giugno - ascolti - perso

#DoppioGioco vince ancora, ma cala negli ascolti. La seconda puntata si conferma leader della serata con 2 milioni di spettatori e uno share che sfiora il 13%. Ottimi riscontri anche sui social, dove la serie continua a essere amatissima dal pubblico della rete. Vai su Facebook

Ascolti TV del 22 giugno, chi ha vinto tra Italia-Germania e La notte del cuore; Ascolti tv venerdì 6 giugno: chi ha vinto tra Tradimento e Norvegia-Italia; Ascolti tv ieri venerdì 6 giugno chi ha vinto tra Norvegia - Italia e Tradimento, dati Auditel Quarto Grado.

Ascolti tv ieri (24 giugno): Gigi D’Alessio affossa Rai 1, Amadeus cresce e De Martino fa il botto - Il concerto Sicily For Life vince col 17,5% di share, Màkari chiude al 12,4%, bene il Mondiale per Club e BiancaBerlinguer: tutti i numeri e dati Auditel ... Come scrive libero.it

Ascolti tv lunedì 23 giugno: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Yara - Chi ha vinto tra Rai 1 con Noos L'avventura della conoscenza e Canale5 con il film Yara: tutti i dati auditel della ... Segnala fanpage.it