Ascolti tv del 25 giugno la semifinale dell’Isola Paola Cortellesi o Chi l’ha visto?

Il 25 giugno ha regalato emozioni e colpi di scena nelle televoti italiane. Mentre su Canale 5 si è deciso il destino dei quattro finalisti dell’Isola dei Famosi 2025, Rai 1 ha puntato i riflettori su Paola Cortellesi, protagonista del film “Nessuno mi può giudicare”. Tra caldo estivo e suspense televisiva, l’Italia si avvia verso la grande finale, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Chi sarà il vero vincitore di questa stagione?

L’Isola dei Famosi 2025 è agli sgoccioli, mercoledì 25 giugno è andata in onda su Canale 5 la semifinale. Mentre Rai 1 ha puntato tutto su Paola Cortellesi, protagonista del film Nessuno mi può giudicare. Il caldo attanaglia l’Italia e in tv l’ Isola dei Famosi sta per finire. Nella puntata andata in onda su Canale 5 sono stati decretati i 4 finalisti dell’edizione 2025 condotta da Veronica Gentili. Intanto su Rai 1 Paola Cortellesi e Raoul Bova hanno intrattenuto i telespettatori con la commedia Nessuno mi può giudicare. Nella battagli degli ascolti tv s’insinua anche Chi l’ha visto?, su Rai 3, dove si è parlato del duplice omicidio di Villa Pamphili e del caso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 25 giugno, la semifinale dell’Isola, Paola Cortellesi o Chi l’ha visto?

