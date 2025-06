Ascoli strategie tecnichie nel vivo Patti risolve col Latina e si muove

L’Ascoli si prepara con determinazione e strategie mirate per affrontare la nuova stagione sportiva, rafforzando la propria presenza sul campo e fuori. Dopo l’annuncio della gestione Passeri, il club si muove con piani tecnici e tattici già in atto, come dimostrano le recenti alleanze con il Latina e Patti. La sfida è aperta: l’obiettivo è scalare le vette e riconquistare il cuore dei tifosi.

L' Ascoli scalda i motori in vista della prossima stagione sportiva. Gli annunci resi dallo storico club di corso Vittorio Emanuele nel corso degli ultimi giorni hanno ufficialmente fornito il semaforo verde per la nuova gestione societaria che sarà operata dall'amministratore unico Bernardino Passeri, imprenditore romano a capo dell'azienda Distretti Ecologici. Tutto si è evoluto esattamente secondo il piano d'azione in precedenza dichiarato che proprio in questa settimana prevedeva il superamento, sotto il profilo burocratico, di quelle situazioni volte a procedere alla ristrutturazione dell'organigramma societario.

Ascoli, technical strategies in the flesh. Patti resolves with Latina and moves.

