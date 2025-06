Ascoli Piceno e il ‘puma’ i residenti di Galligiano | Non è giusto deriderci

Ascoli Piceno, 26 giugno 2025 – La frazione di Galligiano vive momenti di tensione e apprensione, alimentati dalla presenza di un puma che da settimane tiene in apprensione i residenti. Tra paura e una crescente voglia di tranquillità, gli abitanti chiedono rispetto e comprensione, lontani da derisioni che nulla aiutano a capire e gestire questa situazione delicata. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di affrontare con serietà e sensibilità episodi così insoliti e spaventosi.

Ascoli Piceno, 26 giugno 2025 – La paura e il timore continuano ad albergare nella frazione di Galligiano, la zona in cui nel corso delle ultime settimane sarebbe stato avvistato il puma di cui si continua a parlare in città e non solo. "Non cerchiamo notorietà, ma non ci piace essere derisi come sta accadendo in questi giorni", spiegano alcuni residenti del posto. Assieme a Fabio che con la sua famiglia vive proprio a due passi dal pollaio, dove il felino avrebbe ucciso e smembrato qualche tacchino, abbiamo ripercorso la serie di avvistamenti avvenuti proprio a ridosso della sua abitazione. "Il primo è avvenuto proprio qui di fianco a casa nostra ed era precisamente il 28 maggio – spiega –, poi c'è stata la seconda segnalazione a Mozzano e a seguire nuovi avvistamenti avvenuti di nuovo qui attorno alle nostre case.