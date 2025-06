AS Roma ecco le nuove maglie 2025 26 | quando la tradizione incontra il futuro

Tra pochi giorni i tifosi romanisti vivranno un’emozione unica: la presentazione delle nuove maglie 2025/26 dell’AS Roma, dove la tradizione si fonde con un felice sguardo al futuro. Un’anticipazione che promette di sorprendere e coinvolgere, culminando nel giorno più atteso. La stagione si apre con il ritorno del celebre “Legacy Burgundy” di Adidas, simbolo di passione e storia. Prepariamoci a scoprire cosa riserva questa nuova avventura cromatica e stilistica.

Ancora pochi giorni al fatidico giorno che tutti i romanisti aspettano ogni anno. A.S. Roma e Adidas mostreranno la prima maglia della stagione 202526, aprendo una sequenza di annunci che toccherà il culmine il 22 luglio, anniversario di fondazione del club, per poi proseguire il giorno dopo con la third e chiudere tra fine agosto e l’11 settembre con la away. Prima maglia – il ritorno del “Legacy Burgundy” di Adidas. Come già anticipato dal sito specializzato footyheadlines, il kit casalingo 202526 ripropone il rosso scuro “Legacy Burgundy” con loghi e finiture arancioni a contrasto, in un chiaro omaggio alle divise capitoline firmate Adidas per le stagioni 1992-94. 🔗 Leggi su Sololaroma.it