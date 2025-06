Artisti di Brera donano sculture allo Spazio Mast

Due talentuosi artisti dell’Accademia Brera di Milano, Federica Balconi e Leonardo Fenu, arricchiscono lo Spazio Mast di Rho con due straordinarie sculture donate nell’ambito del progetto Match Your Art. Un gesto che unisce arte, cultura e impegno sociale, sottolineando il valore della collaborazione tra giovani creativi e le istituzioni culturali. Questa iniziativa rappresenta un esempio brillante di come l’arte possa diventare motore di comunità e innovazione, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Due opere scultoree realizzate da Federica Balconi e Leonardo Fenu, giovani artisti dell’ Accademia Brera di Milano, sono state donate allo Spazio Mast di Rho. Le creazioni sono nate nell’ambito del progetto Match Your Art, realizzato da Confcooperative Lombardia e dalla stessa Accademia di Brera, con il contributo del docente e artista Alberto Gianfreda e di Fabrizio Pozzoli presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lombardia. L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare nuove forme di collaborazione tra imprese cooperative e giovani artisti. E così è stato anche a Rho: il "match" ha coinvolto la Cooperativa sociale LaFucina che gestisce e organizza le attività per i giovani allo Spazio Mast di via San Martino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Artisti di Brera donano sculture allo Spazio Mast

