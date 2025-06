Arsenal progredendo con i colloqui per firmare la star del Chelsea Noni Madueke | Rapporto

L'Arsenal si prepara a rinforzarsi con un colpo importante: i colloqui per portare Noni Madueke dal Chelsea sono in pieno fermento. Dopo aver già visto partire Kepa Arizabalaga e altri, i Gunners puntano a consolidare la loro rosa con giovani talenti di prospettiva. La cessione di Madueke potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nel progetto di Mikel Arteta, che cerca di portare il club ai vertici europei. Restate con noi, perché questa trattativa potrebbe riscrivere gli equilibri di mercato.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal sta lavorando a un accordo per firmare l’ala del Chelsea Noni Madueke. Lo Stamford Bridge to Emirates Stadium Path è ora familiare, con il portiere Kepa Arizabalaga che si ritiene si stia muovendo allo stesso modo quest’estate, seguendo le orme di Kai Havertz e Jorginho nelle stagioni passate. Ma l’Arsenal di Mikel Arteta sente che c’è ancora piĂą talento da estrarre dalla West London a Madueke. Ti potrebbe piacere Arsenal Swoop per Noni Madueke in potenziale Bukayo Saka Challenge. Bukayo Saka potrebbe presto avere un’altra ala con cui affrontare (Credito immagine: Stuart MacfarlaneArsenal FC tramite Getty Images) Madueke ha avuto una buona stagione per il blues, segnando 11 gol e fornendo cinque assist in 44 partite in tutte le competizioni, ma è sotto pressione crescente da Pedro Neto, che idealmente vuole anche l’ormeggio di destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arsenal progredendo con i colloqui per firmare la star del Chelsea Noni Madueke: Rapporto

In questa notizia si parla di: arsenal - firmare - chelsea - noni

Arsenal nei colloqui per firmare Rodrygo del Real Madrid: Rapporto - L'Arsenal si prepara a un'intensa campagna di rafforzamento estiva, con l'obiettivo di competere seriamente per il titolo della Premier League.

L'Arsenal molla Vlahovic ma il motivo gela la Juventus Link nel primo commento Vai su Facebook

Premier League: Arsenal e Fulham battono Chelsea e Tottenham, United ok; Chelsea Avanza con un Vantaggio da 40 Milioni: Futuro di Madueke in Bilico; Arsenal, Chelsea e Liverpool pronti a lottare per il trasferimento della stella della Premier League con 10 gol.

Chelsea, Havertz vuole firmare per l’Arsenal: le ultime - Kai Havertz, attaccante del Chelsea, vuole firmare per l’Arsenal ed indossare la maglia dei Gunners nella prossima stagione Kai Havertz, attaccante del Chelsea, vuole firmare per l’Arsenal ed ... Scrive calcionews24.com

Arsenal, Havertz: "Firmare coi Gunners la cosa migliore che potessi fare. Liverpool? È lunga" - TUTTOmercatoWEB.com - Kai Havertz, asso dell'Arsenal, parla ai microfoni di Sky Sports News della scelta di vestire la maglia biancorossa, dopo aver vinto tanto con il Chelsea: "Per quanto mi riguarda è la cosa ... Secondo tuttomercatoweb.com