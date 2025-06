Arrivo low profile outfit essenziale ma curatissimo | così la regina si presenta in laguna prima del sì di Mr Amazon

Arrivo low profile, outfit essenziale ma curatissimo: questa è la regina Rania di Giordania, che si presenta a Venezia con eleganza discreta prima del grande matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Niente sfarzo, solo raffinatezza e sobrietà, dimostrando come anche in assenza di parate e luci possa emergere uno stile impeccabile. Tra il molo e il taxi acqueo, la sua presenza cattura lo sguardo, confermando che anche l’essenzialità ha il suo fascino innato…

N essuna parata, nessuno sfarzo: la regina Rania di Giordania è arrivata a Venezia sottotraccia per partecipare al matrimonio dell’anno, le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Abituata ai palcoscenici istituzionali, è scesa all’aeroporto Marco Polo senza clamore, accompagnata solo dal suo staff e dalla sicurezza. Ma bastano pochi scatti, tra il molo e il taxi acquatico, per raccontare molto di una regina che sa trasformare anche un look casual da viaggio in un momento glamour. Rania di Giordania best look. guarda le foto Rania di Giordania arriva a Venezia in total black. A colpire è il look scelto da Rania di Giordania per l’arrivo in Laguna: un completo nero che bilancia stile e funzionalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Arrivo low profile, outfit essenziale ma curatissimo: così la regina si presenta in laguna prima del sì di Mr Amazon

In questa notizia si parla di: regina - arrivo - profile - outfit

Il Giro d'Italia 2025 si deciderà sulle montagne del Torinese: il 31 maggio la tappa regina con arrivo a Sestriere - La tappa regina del Giro d'Italia 2025 si tinge di torinese, pronta a scrivere pagine indimenticabili nella storia della corsa rosa.

“Dove c’è Stile , c’è Personalità “ Lina la Regina della serata in outfit Imagine #lookoftheday #efstyle #model #queen #styleinspiration #imagineasti #elisabettafranchi #portacomaro #monferrato #happymoment Vai su Facebook

Royal Ascot 2025: la regina Camilla dal trucco in stile «tomato summer girl» e tutti i beauty look royal più belli; La regina Camilla al banchetto di stato con un abito di pizzo verde e una collana vicina al suo cuore; Isabella di Danimarca, principessa di nome e di outfit: alla festa per i suoi 18 anni arriva immersa in una nuvola di tulle.

Elisabetta II, addio alla Regina e icona di stile. Outfit colorati e l'accessorio immancabile: «Lo indossava per motivi di sicurezza» - Leggo.it - All'età di 96 anni e dopo aver portato la Corona per oltre 70 anni The Queen è deceduta ieri pomeriggio portando con sé un'era che verrà ricordata ... Scrive leggo.it

Venezia 2024, le pagelle dei look dell'arrivo delle star: Sveva Alviti regina, Monica Bellucci esplosiva, Winona Ryder torna protagonista - MSN - Festival Venezia 2024, le pagelle dei look dell'arrivo delle star La madrina dell'edizione 2024 è arrivata da poco ed è già possibile definirla Regina di Stile. Segnala msn.com