Arriva un nuovo Cau per le urgenze mediche non gravi | nuova struttura inaugurata a Conselice

Oggi a Conselice si apre un nuovo capitolo nella sanità locale: il secondo Centro di Assistenza Urgenza del distretto di Lugo è pronto a garantire risposte tempestive e di qualità per le emergenze non gravi. Questa struttura innovativa, situata presso la Casa della Salute, rappresenta un passo avanti importante per rafforzare il sistema di assistenza sanitaria della Bassa Romagna, assicurando più sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Si inaugura oggi a Conselice il secondo Centro di assistenza urgenza (Cau) del distretto di Lugo per ampliare le possibilità di risposta ai problemi di salute non differibili e non gravi della popolazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. E’ stato realizzato presso la Casa della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: conselice - gravi - arriva - urgenze

Arriva un nuovo Cau per le urgenze mediche non gravi: nuova struttura inaugurata a Conselice; Cau di Castel Bolognese e Conselice: quando aprono; Incidente a Conselice: giovane argentano in gravi condizioni.

A Conselice apre il Centro di Assistenza Urgenza - CAU - Si inaugura oggi a Conselice il secondo Centro di Assistenza Urgenza (CAU) del Distretto di Lugo per ampliare le possibilità di risposta ai problemi ... Da corriereromagna.it

A Conselice apre il Centro di Assistenza Urgenza – CAU, aperto 6 ore al giorno, 7 giorni su 7, con accesso diretto - A Conselice è stato inaugurato oggi 26 giugno il secondo Centro di Assistenza Urgenza (CAU) del Distretto di Lugo (il 5° in provincia di Ravenna) per ... Lo riporta ravennanotizie.it