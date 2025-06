Arriva Ondamentale due ore di meditazione in mezzo al mare Tutti a bordo della motonave Tayfun

Immagina di lasciarti cullare dal sussurro delle onde, immerso in due ore di meditazione tra mare e cielo, a bordo della motonave Tayfun. Questa esperienza unica, chiamata “Ondamentale”, è un viaggio olistico ideato da Marino Ottaviani, facilitatore di Mindfulness, come parte di “La Festa del Sole al Tramonto”. Prepara la tua anima a trovare pace e armonia: non perdere questa opportunità di rinascita e scoperta interiore.

Oltre due ore di meditazioni tra le onde. È l’originale esperienza proposta da “La Festa del sole, al tramonto”, un nuovo evento olistico organizzato dalla mente di Marino Ottaviani (facilitatore Mindfulness). L’appuntamento, intitolato “Ondamentale”, è in programma per domenica 29 giugno, dalle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

