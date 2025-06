Arriva la cavalleria Trenta agenti di rinforzo nell’estate viareggina | Ma serve pure l’esercito

Arrivano i rinforzi estivi per la sicurezza a Viareggio e in Toscana, con 30 agenti destinati alla Versilia. Un incremento significativo che, tuttavia, va inserito nel contesto di una popolazione che d’estate triplica, rendendo ancora più fondamentale un intervento deciso. La Lega accoglie con soddisfazione queste scelte del Ministero dell’Interno, convinta che siano un passo importante per garantire tranquillità e ordine nel cuore della nostra regione.

Arrivano i rinforzi estivi. E la buona notizia è che, in Toscana, nessuna provincia riceverà più unità di supporto rispetto a Lucca: 39 assegnazioni totali, di cui ben 30 riservate a Viareggio e alla Versilia. Numeri importanti, che tuttavia vanno contestualizzati: sul nostro territorio, d’estate, la popolazione triplica. In ogni caso, la Lega plaude alle scelte del Ministero dell’Interno che ha destinato risorse così importanti a Viareggio e alla Versilia. "Lucca è la provincia che riceverà più rinforzi dal piano di potenziamento per i servizi di vigilanza estiva in Toscana – spiegano il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, Massmiliano Baldini, e la segretaria comunale Maria Domenica Pacchini –; dal 30 giugno al 1° settembre, saranno 39 le unità aggiuntive: 15 agenti della polizia, 16 carabinieri e 8 finanzieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva la cavalleria. Trenta agenti di rinforzo nell’estate viareggina: "Ma serve pure l’esercito"

In questa notizia si parla di: estate - arriva - cavalleria - trenta

Clamoroso Inter, che colpaccio per l’estate: in attacco arriva l’ex Serie A - Clamoroso colpo di mercato in arrivo per l'Inter! La società nerazzurra potrebbe ingaggiare un attaccante a sorpresa, ex protagonista della Serie A.

BOXING NIGHT - VOGHERA ESTATE 2025 Sabato 28 Giugno a partire dalle ore 20.00 presso il Cortile dell’Ex Caserma di Cavalleria è in programma la BOXING NIGHT, evento organizzato dall’Asd Boxe Voghera in occasione del 70esimo anniversario d Vai su Facebook

Piacenza, Cavalleria rusticana - Pagliacci, 30/03/2025; Operazione Strade sicure: il 32° Guastatori avvicendato dal 1° Cavalleria; Da Antonella Ruggero alla Cavalleria Rusticana: i prossimi spettacoli a Taormina dal 3 al 31 gennaio 2025.

Al teatro Florentia arriva la Cavalleria rusticana - la Nazione - in corso d’Opera", guidata dal direttore David Boldrini. Riporta lanazione.it

Successo di Pizzi: la «Cavalleria» ambientata negli anni Trenta - Successo di Pizzi: la «Cavalleria» ambientata negli anni Trenta. Lo riporta ilgiornale.it