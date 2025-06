Arriva in città il pronipote di Mussolini | scoppia la polemica

arriva in città, scoppia la polemica. Solo poche settimane fa, il consiglio comunale di Prato aveva votato a favore della revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. E ora, il 28 giugno alle 17, nel capoluogo pratese, arriverà Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del duce. La sua visita suscita immediatamente dibattiti accesi, ponendo ancora una volta sotto i riflettori temi di memoria storica e riconciliazione nazionale.

I due appuntamenti in contemporanea sabato prossimo. Rischio di un pomeriggio ad alta tensione come già avvenuto il 23 marzo 2019 quando in città arrivò il leader i Forza Nuova

