Arriva il caldo ma nessun problema alle riserve idriche Estate senza criticità grazie alle piogge primaverili

arriva il caldo, ma grazie alle abbondanti piogge primaverili, le riserve idriche sono più che mai al sicuro. Questa primavera ha regalato risorse preziose, garantendo un’estate senza criticità per la nostra acqua. Le riserve della diga di Ridracoli e le fonti locali si presentano in ottima salute, assicurando un approvvigionamento stabile e sostenibile. Un esempio di come una natura generosa possa proteggerci nei momenti di maggiore bisogno.

Le piogge che hanno caratterizzato la primavera fino alla fine di maggio hanno permesso di accumulare risorse idriche significative su tutto il territorio. Le riserve della diga di Ridracoli risultano attualmente ben alimentate, così come le fonti locali, tra cui i campi pozzi collegati alle.

