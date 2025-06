Arresti a Fiumicino il sindaco Baccini | Totale collaborazione con la Procura

In un clima di totale trasparenza, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, annuncia la sua piena collaborazione con le indagini in corso riguardanti l’attività dell’ente tra il 2016 e il 2023. La sua disponibilità mira a chiarire ogni eventuale dubbio e a garantire che le indagini si svolgano nel modo più rapido e corretto possibile. La vicenda dimostra come, anche in momenti difficili, la trasparenza e la collaborazione siano fondamentali per rinsaldare la fiducia dei cittadini.

Fiumicino, 26 giugno 2025 – “Questa mattina sono stato informato dalla Guardia di Finanza in merito a indagini di verifica che riguardano l’attività dell’ente nel periodo compreso tra il 2016 e il 2023, come riportato dal comunicato stampa della stessa ( leggi qui ). – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. – Offro piena disponibilità e collaborazione al Procuratore e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per agevolare ogni attività investigativa utile a fare chiarezza sui fatti oggetto di accertamento.” “Fin dal mio insediamento – prosegue il Sindaco – ho adottato una linea di totale discontinuità rispetto al passato, introducend o misure concrete per garantire trasparenza, legalità e correttezza nell’azione amministrativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

