Arrestato il narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macías detto Fito

Dopo un anno e mezzo di latitanza, il pericoloso narcotrafficante ecuadoriano Josè Adolfo Macñas, noto come “Fito”, è stato finalmente catturato. L’annuncio, dato dal presidente Daniel Noboa, segna una vittoria significativa nella lotta contro la criminalità organizzata in Ecuador. Questa operazione dimostra l’impegno del governo nel garantire sicurezza e giustizia. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa importante vittoria.

Uno dei più pericolosi criminali dell’Ecuador, il narcotrafficante “Fito”, è stato arrestato dopo un anno e mezzo di latitanza, ha annunciato il presidente Daniel Noboa, che sta conducendo un’offensiva contro la criminalità organizzata. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Arrestato il narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macías, detto Fito

