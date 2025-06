Arrestato a Sansepolcro con fucile e coltelli | in manette un 40enne di Citerna

Durante un normale controllo notturno, i Carabinieri di Sansepolcro hanno svelato un pericoloso segreto: un uomo di Citerna armato fino ai denti. Trovato con fucile e coltelli non dichiarati, la sua presenza nel centro cittadino ha acceso l'allarme. L'indagine si è trasformata in un arresto clamoroso, sottolineando come la sicurezza delle nostre strade dipenda anche dall'attenzione dei nostri militari. La vicenda si conclude con la sua presa in custodia, garantendo la tranquillità della comunità .

Durante un controllo notturno nel centro cittadino, i Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato un uomo originario di Citerna, trovato in possesso di armi non dichiarate. Intorno alla mezzanotte, una pattuglia ha notato un'autovettura aggirarsi in modo sospetto per le vie del paese. Alla guida un quarantenne, inizialmente collaborativo, il cui atteggiamento è cambiato quando è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Insospettiti, i militari hanno proceduto con una perquisizione dell'auto, rinvenendo un fucile dotato di cannocchiale, pronto all'uso e nascosto sotto un telo vicino al sedile del conducente.

