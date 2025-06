Arrampicata sportiva | Toby Roberts vince il boulder a Innsbruck Anraku secondo con la Coppa di specialità

Il lungo weekend di Innsbruck ha acceso i riflettori sulla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, iniziando con un emozionante boulder maschile. Tra sfide ardite e spettatori entusiasti al Kletterzentrum, il tedesco Toby Roberts, campione olimpico di Parigi 2024, ha conquistato la vittoria, portando a casa anche la coppa di specialitĂ . Un successo che promette grandi emozioni per le prossime tappe della competizione.

Il lungo fine settimana della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva in quel di Innsbruck si è ufficialmente aperto con lo svolgersi della gara di boulder maschile, andata in scena sulle pareti austriache. Contest emozionante, davanti al pubblico del Kletterzentrum, vinto dal campione olimpico di Parigi 2024 Toby Roberts, il britannico che ha messo referto uno score complessivo di 69.8 punti precedendo di pochissimo – come peraltro successo nella capitale transalpina –  il nipponico Sorato Anraku, che non è riuscito nel corso dell’ultimo tentativo a completare una scalata per sopravanzare l’avversario fermandosi a 69. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Toby Roberts vince il boulder a Innsbruck, Anraku secondo con la Coppa di specialitĂ

