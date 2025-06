Arpino 40enne trovato morto con la testa spaccata | era davanti casa del fratello

Una tragica scoperta scuote Arpino: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita, con evidenti segni di violenza alla testa, davanti alla casa del fratello. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, potrebbe essere frutto di un alterco familiare, ma le indagini sono appena all'inizio e nessuna pista viene esclusa. La comunità attende con trepidazione chiarimenti ufficiali su questa drammatica tragedia.

Una prima ricostruzione, ancora da verificare, vedrebbe l'uomo recarsi dalla madre dopo l'orario della cena. I due avrebbero avuto un diverbio legato a questioni ancora da chiarire. Per ora gli investigatori non escludono alcuna pista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arpino, 40enne trovato morto con la testa spaccata: era davanti casa del fratello

