ArpaAngelica | arte legalità e memoria La cultura contro la violenza di genere

ArpaAngelica: arte, legalità e memoria torna a Matino, accendendo i riflettori sulla lotta contro la violenza di genere attraverso l'arte e il dialogo. La seconda edizione, svoltasi lunedì scorso, ha coinvolto comunità e giovani in un percorso di consapevolezza e responsabilità. Un’occasione preziosa per trasformare emozioni in azione e rafforzare il messaggio che la cultura può essere il primo passo verso una società più giusta e rispettosa.

MATINO – La seconda edizione di “ArpaAngelica: arte, legalità e memoria”, lunedì scorso a Matino, si è svolta all’insegna del confronto e dell’empatia. Un'iniziativa nata per creare uno spazio di condivisione e responsabilità, per sensibilizzare sull'importanza di educare le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it