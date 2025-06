Arnold Schwarzenegger vuole realizzare un sequel di uno dei suoi film ma è indeciso su quale

Arnold Schwarzenegger sta valutando con entusiasmo un ritorno sul grande schermo, ma la domanda è: quale sequel scegliere tra i due suoi classici? Durante un'intervista per la seconda stagione di FUBAR, l’attore ha ammesso di sognare ancora di rivedere "I gemelli" e "Conan il barbaro" sul grande schermo, convinto che, con la giusta direzione e una sceneggiatura forte, entrambi abbiano il potenziale per tornare a conquistare il pubblico. Ma quale strada imboccare?

Arnold Schwarzenegger vorrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di tornare ai suoi film, attraverso i sequel di "I gemelli" e "Conan il barbaro", ma con quale iniziare? Durante un'intervista per la seconda stagione di FUBAR, Arnold Schwarzenegger ha confessato di sognare ancora dei sequel per due dei suoi cult: Conan il Barbaro e I gemelli. L'attore austriaco ritiene che, con la giusta regia e una sceneggiatura solida, entrambi i progetti potrebbero trovare nuova linfa e conquistare un'altra generazione di spettatori. Ma quale portare avanti? Arnold Schwarzenegger e il sequel di uno grande classico Il tempo passa, ma certe icone restano impresse come cicatrici nell'immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger vuole realizzare un sequel di uno dei suoi film, ma è indeciso su quale

In questa notizia si parla di: arnold - schwarzenegger - sequel - suoi

“Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati”: la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold Schwarzenegger - Durante la Quaresima, Christopher Schwarzenegger, il figlio di Arnold Schwarzenegger, ha sorprendentemente perso 15 chili eliminando pane e carboidrati dalla sua dieta per 40 giorni.

«Con quello siamo andati dritti fino in banca», ha raccontato Arnold Schwarzenegger quando ha svelato che “I Gemelli” è stato il suo film più redditizio di sempre. L’attore, ospite a un podcast con Andy Cohen, ha spiegato che lui e Danny DeVito non avevano Vai su Facebook

Arnold Schwarzenegger vuole realizzare un sequel di uno dei suoi film, ma è indeciso su quale; Commando, le curiosità del cult con Arnold Schwarzenegger; Arnold Schwarzenegger e i suoi molteplici volti in Terminator: scopriamoli tutti!.

Arnold Schwarzenegger rivela il suo film più redditizio: I gemelli e i progetti futuri - Arnold Schwarzenegger rivela che il film più redditizio della sua carriera è stato "I gemelli" del 1988, grazie a un accordo di pagamento legato agli incassi, durante un'intervista a "Watch What Happe ... Riporta ecodelcinema.com

Arnold Schwarzenegger svela il film che l'ha fatto guadagnare di più: "Non è Terminator!" - Nonostante il suo franchise più conosciuto sia Terminator, famoso in tutto il mondo, Arnold Schwarzenegger ha raccontato che non è la saga sci- Secondo msn.com