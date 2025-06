Arnaldo Pomodoro i funerali dello scultore a Milano

Il mondo dell’arte piange la perdita di Arnaldo Pomodoro, un maestro capace di trasformare il bronzo in emozione e innovazione. I suoi funerali, svoltisi nel cuore di Milano, hanno riunito amici, colleghi e appassionati per rendere omaggio a un’artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella scultura internazionale. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni future, testimonianza della sua genialità senza tempo.

Si sono svolti giovedì 26 giugno, nella chiesa di San Fedele a Milano, i funerali di Arnaldo Pomodoro, scomparso il 22 giugno all'età di 99 anni. Scultore e orafo di fama internazionale, Pomodoro è noto per le sue iconiche opere in bronzo come sfere, dischi e piramidi, installate in tutto il mondo.

"Un progetto folle e meraviglioso", il Carapace di Arnaldo Pomodoro festeggia 20 anni - Il Carapace di Arnaldo Pomodoro, un progetto audace e affascinante, celebra vent'anni di storia tra le colline di Montefalco, in Umbria.

È morto lo scultore Arnaldo Pomodoro. Era nato il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, e si è spento a Milano nella serata del 22 giugno 2025. Aveva 98 anni ed era famoso in Italia e nel mondo per le sue grandi opere, spesso in bronzo

Funerale Arnaldo Pomodoro: "Maestro straordinario, con la sua arte ha fatto moltissimo per Milano e il mondo. La città pronta a ricordarlo" - Chiesa di San Fedele gremita per l'ultimo saluto allo scultore scomparso alla vigilia dei 99 anni: "I suoi occhi erano sempre pieni di curiosità, fino all'ultimo".