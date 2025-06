Armati tentano rapina aggravata in gioielleria | due arresti

Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Avellino con un’ordinanza di custodia in carcere, accusati di aver tentato una rapina aggravata in una gioielleria. L'operazione segue accurate indagini che hanno portato all'identificazione e alla cattura dei sospetti, garantendo maggiore sicurezza e giustizia nel territorio. La vicenda sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un'Ordinanza applicativa di Misura coercitiva, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, che ha applicato la misura cautelare in carcere nei confronti di due persone, allo stato delle indagini, indagate in ordine al delitto tentato di rapina aggravata in concorso, ai danni di una gioielleria. In particolare, nella mattinata del 22 ottobre 2024, tre soggetti completamente travisati da maschere di carnevale, ed armati di pistole ed un fucile, approfittando della porta automatica aperta, irrompevano all'interno di un esercizio commerciale di Mercogliano, minacciando l'addetta alla vendita.

