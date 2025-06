Armata e autonoma? La rivoluzione europea di Trump secondo l’Ecfr

L'ombra lunga del secondo mandato di Donald Trump sta plasmando una rivoluzione silenziosa ma potente nell'Europa contemporanea. Secondo il nuovo rapporto dell’European Council on Foreign Relations, la percezione di sicurezza, difesa e identità politica si sta trasformando in modo profondo, alimentando un’armata autonoma pronta a ridefinire il ruolo del continente sulla scena globale. Questi cambiamenti potrebbero segnare l’inizio di una nuova era europea, in cui autonomia e determinazione diventano parole chiave per il futuro.

L’ombra lunga del secondo mandato di Donald Trump sta modificando in profonditĂ la percezione europea della sicurezza, della difesa e della stessa identitĂ politica del continente. È quanto emerge dal nuovo sondaggio multinazionale realizzato dallo European Council on Foreign Relations (Ecfr), intitolato “ Trump’s European Revolution”, condotto in dodici Paesi europei e pubblicato in occasione del vertice Nato 2025 dell’Aia. Lo studio, curato da Ivan Krastev e Mark Leonard, mette in luce uno scenario di trasformazione profonda, nel quale l’Europa sembra passare da “progetto di pace” a soggetto in fase di rimodulazione per una realtĂ dominata da minacce e conflitti. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Armata e autonoma? La “rivoluzione europea di Trump” secondo l’Ecfr

