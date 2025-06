Ariano Irpino scoperta madre con droga in carcere | tentava di consegnarla al figlio detenuto

Un tentativo di consegna di droga nel carcere di Ariano Irpino viene sventato grazie alla prontezza della Polizia Penitenziaria. La scoperta di una madre che cercava di portare sostanze stupefacenti al figlio detenuto mette in luce ancora una volta l’importanza del massimo impegno delle forze dell’ordine nel mantenere sicurezza e legalità all’interno delle carceri. Un episodio che evidenzia come il binomio famiglia e criminalità possa essere sconfitto con determinazione e vigilanza.

ARIANO IRPINO (AV) — Ha cercato di far arrivare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino, ma l’intervento tempestivo della Polizia Penitenziaria ha impedito il tentativo. A riferire l’accaduto è Rocco Caroscio, delegato del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: ariano - irpino - droga - carcere

Ad Ariano Irpino la presentazione del progetto BarCamp - Domani, 17 maggio, alle ore 10.30, presso il Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, si svolgerĂ la presentazione del Progetto BARCAMP.

Droga nascosta in un pacco: nuovo sequestro nel carcere di Ariano Irpino; Ariano Irpino, droga e cellulari in carcere: tre tentativi sventati in 48 ore. Uilpa: “Polizia Penitenziaria in prima linea tra criticità e organici carenti”; Ariano Irpino, scoperta madre con droga in carcere: tentava di consegnarla al figlio detenuto.

Tentativo di intrusione di droga in carcere, Sappe: "Encomio ai poliziotti" - E' di ieri l'ultimo episodio conclusosi con un arresto I controlli della polizia penitenziaria hanno scoperto la droga e la donna è stata fermata e segnalata all’autorità giudiziaria... Scrive msn.com

Ariano Irpino, sorprese nel parcheggio del carcere con droga e cellulari: arrestate - MSN - Sorprese nel parcheggio antistante al carcere di Ariano Irpino con droga, telefoni cellulari e sim card: arrestate due donne. Segnala msn.com