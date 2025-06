Ariano Irpino mamma porta droga al figlio detenuto in carcere Intercettato pacco con stupefacente

Una tentata operazione rischiosa e sfrontata quella di una madre irpina, sorpresa a cercare di far passare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino. Grazie alla vigilanza del personale di Polizia Penitenziaria, il piano è stato smascherato prima che potesse avere successo. La donna è stata immediatamente fermata, confermando ancora una volta l’importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza all’interno delle carceri.

Ha tentato di portare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino, ma l'attenzione e lo scrupolo del personale di Polizia Penitenziaria addetto al Settore casellario e Reparto colloqui ha scoperto l'illecito e la donna è fermata. A dare la notizia è il delegato del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE Rocco Caroscio: "Nella giornata di ieri, al Reparto Colloqui, si era presentata la donna, che aveva nascosto della sostanza stupefacente, per incontrare a colloquio il.

