Argelati lite sul restyling | Due anni per il progetto

Le polemiche non si placano nel dibattito sull’ambizioso restyling della piscina Argelati, un progetto che si protrae ormai da due anni. Un concorso pubblico internazionale, annunciato dall’assessora Martina Riva, mira a riqualificare l’impianto con fondi pubblici stimati tra 15 e 20 milioni di euro. Tra opinioni discordanti e tensioni politiche, l’obiettivo resta chiaro: rigenerare un simbolo storico dello sport cittadino e restituirgli la vitalità di un tempo.

Un concorso pubblico internazionale per la progettazione della piscina Argelati che nelle intenzioni del Comune dovrà essere riqualificata con fondi pubblici: la stima attuale è di 15-20 milioni di euro. L'ipotesi del concorso internazionale è stata avanzata dall'assessora allo Sport Martina Riva ieri durante una commissione consiliare che si è occupata proprio del futuro della piscina scoperta chiusa alla fine dell'estate 2022. Le polemiche non sono mancante. Alta tensione nella maggioranza di centrosinistra e, in particolare, tra la Riva e la dimissionaria presidente della commissione Sport Angelica Vasile, esponente del Partito democratico.