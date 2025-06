Arezzo scattano le nuove zone rosse | ecco dove sarà applicato il Daspo urbano

Arezzo si prepara a vivere una fase di maggiore sicurezza con le nuove zone rosse approvate dal Consiglio comunale. Con 21 voti favorevoli e 8 astenuti, si introduce il Daspo urbano in aree strategiche della città, rafforzando le misure contro comportamenti indesiderati. Questa misura, proposta dal sindaco Ghinelli, rappresenta un passo deciso verso un ambiente più sicuro e controllato. Ma quali sono ora le zone interessate dal nuovo provvedimento?

Il Consiglio comunale ha approvato, con 21 voti favorevoli e 8 astenuti, la modifica all’articolo 9 del Regolamento di polizia urbana che definisce le nuove “zone rosse” cittadine. La proposta, avanzata dal sindaco Alessandro Ghinelli, recepisce le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e permette l’applicazione del Daspo urbano in aree specifiche della città. Dove si applica il Daspo urbano. Le nuove aree interessate dal provvedimento sono: Stazione ferroviaria: piazza della Repubblica, viale Piero della Francesca, via Petrarca, piazza e via Guido Monaco, piazza Poggio del Sole e relative aree verdi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, scattano le nuove “zone rosse”: ecco dove sarà applicato il Daspo urbano

In questa notizia si parla di: zone - rosse - arezzo - scattano

Dai taser alle zone rosse: intervista doppia sulla gestione della sicurezza in città | VIDEO - Negli ultimi mesi, Bologna è tornata al centro del dibattito pubblico per l’aumento di episodi di violenza tra il centro storico e la Bolognina, coinvolgendo anche temi come l’uso dei taser e le zone rosse.

Dove scatta il Daspo urbano: ecco le nuove zone rosse ad Arezzo; Arezzo, scattano le nuove “zone rosse”: ecco dove sarà applicato il Daspo urbano; Luci accese per segnalare i ladri, scatta la rete tra le case e sui social.

Dove scatta il Daspo urbano: ecco le nuove zone rosse ad Arezzo - Ecco le nuove zone rosse dove sarà possibile applicare il Daspo urbano. Segnala corrierediarezzo.it

Daspo urbano per risse, schiamazzi, abuso d'alcol e droga. Ecco le "zone rosse" di Arezzo - Il consiglio comunale ha approvato la modificata al regolamento di polizia municipale individuando le aree urbane dove cittadini ritenuti molesti o con precedenti penali non potranno stare. arezzonotizie.it scrive