Arezzo il Consiglio Comunale tra rifiuti sicurezza lavori pubblici e il nodo irrisolto del Centro per l’Impiego

Nel cuore di Arezzo, il Consiglio Comunale si confronta sulle sfide più pressanti: dalla gestione dei rifiuti alle questioni di sicurezza e lavori pubblici, fino al nodo irrisolto del centro per l'impiego. Interrogazioni e critiche evidenziano emergenze ambientali e opere ferme, svelando le criticità che chiedono risposte urgenti per un futuro più sicuro e sostenibile. La città aspetta soluzioni concrete per superare le sfide ancora aperte.

Le interrogazioni dei consiglieri: emergenze ambientali, sicurezza e opere in stallo Nella seduta del Consiglio Comunale di Arezzo, ampio spazio è stato dedicato alle interrogazioni dei consiglieri su questioni ambientali, servizi pubblici, sicurezza urbana e ritardi nei lavori pubblici. Rifiuti: la riorganizzazione non convince. I consiglieri Giovanni e Marco Donati hanno sollevato critiche sulla gestione dei rifiuti: carenza di cassonetti, soprattutto per l’organico nelle frazioni, cassonetti stracolmi in centro, e un servizio di raccolta sfalci giudicato “assolutamente insufficiente”. Marco Donati ha anche evidenziato le difficoltà dovute a problemi impiantistici fuori Comune, che metterebbero sotto pressione il termovalorizzatore di San Zeno. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, il Consiglio Comunale tra rifiuti, sicurezza, lavori pubblici e il nodo irrisolto del Centro per l’Impiego

In questa notizia si parla di: pubblici - sicurezza - arezzo - consiglio

Ecco tre nuove aree pedonali, Lagalla: "L'obiettivo? Godere in sicurezza e con cura degli spazi pubblici" - Palermo si arricchisce di tre nuove aree pedonali, promuovendo la sicurezza e la cura degli spazi pubblici.

ARBITRI EQUIPARATI A PUBBLICI UFFICIALI, CARCERE PER LA VIOLENZA CONTRO I DIRETTORI DI GARA. ZAPPI: “UNA LEGGE STORICA” • E’ stato ufficialmente modificato l’articolo 583-quater del Codice Penale che di fatto va ad equiparare gli arbitri a Vai su Facebook

Arezzo, il Consiglio Comunale tra rifiuti, sicurezza, lavori pubblici e il nodo irrisolto del Centro per l’Impiego; Sicurezza, Arezzo introduce le ‘zone rosse’; Oggi incontro pubblico sulla sicurezza a La Rosa organizzato dal Consiglio di Zona.

Comune di Arezzo: le pratiche in Consiglio Comunale - Recepite le proposte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’individuazione delle aree e l’integrazione delle condotte ai fini dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso ai ... Da lanazione.it

Reperti in via Fiorentina, cavallo di Aceves e illuminazione pubblica: le interrogazioni in consiglio comunale - In apertura dei lavori dell'assise cittadina sono state poste le consuete interrogazioni agli amministratori. arezzonotizie.it scrive