Arezzo e il Governo delle Arti | potere guerra e tradimenti nel Medioevo

Arezzo nel Medioevo è un affascinante crocevia di potere, arte e intrighi, dove il Governo delle Arti e l’autorità ecclesiastica si intrecciano in un delicato equilibrio di potere, guerra e tradimenti. Questo sistema, caratteristico delle città comunali, riflette la complessità di una società in continua evoluzione, dominata da figure carismatiche come il vescovo Guglielmino degli Ubertini. Secondo la...

Dal punto di vista amministrativo, nel Medioevo Arezzo era governata da un consiglio di "Magnati" noto come Governo delle Arti, un sistema di stampo corporativo tipico delle città comunali dell'epoca. Parallelamente, l' autorità militare e l'ordine pubblico erano saldamente nelle mani del vescovo Guglielmino degli Ubertini, figura carismatica e determinata, che già nel 1258 aveva guidato le milizie aretine nella conquista di Cortona. Secondo la tradizione, si trattò di un assalto notturno a sorpresa: le truppe di Arezzo scalarono le mura con lunghe scale e penetrarono nella città, cogliendo nel sonno la popolazione.

