Arezzo Celtic Festival | tre giorni tra culture e tradizioni dei popoli antichi

Preparati a immergerti in un viaggio nel tempo durante l’Arezzo Celtic Festival, un evento che dal 25 al 27 luglio trasformerà il parco Pertini nel cuore pulsante delle tradizioni celtiche. Tre giorni di rievocazioni, musica coinvolgente, sapori autentici e attività per tutta la famiglia, pronti a riscoprire le radici antiche di un popolo affascinante. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza unica tra cultura e divertimento!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Tre giorni indietro nel tempo tra culture e tradizioni celtiche nell’estate aretina. Da venerdì 25 luglio a domenica 27 luglio, il parco Pertini torna a ospitare l’undicesima edizione dell ’Arezzo Celtic Festival che trasformerà il cuore verde della città tra accampamenti storici, rievocazioni, musica dal vivo, stand gastronomici, mercatini artigianali, conferenze e intrattenimento per bambini. L’evento, a ingresso libero e gratuito, cade simbolicamente in occasione della festa celtica del Lughnasadh quando gli antichi popoli celebravano l’inizio della stagione del raccolto nel cuore dell’estate con riti, danze e banchetti, con l’associazione Cerchio delle Antiche Vie che è oggi impegnata nel mantenere viva la memoria di queste suggestioni e queste tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Celtic Festival: tre giorni tra culture e tradizioni dei popoli antichi

