Arezzo capitale della coralità mondiale | torna Il Polifonico 2025 con cori da 6 Paesi e un omaggio a Palestrina

Arezzo si riconferma come la capitale mondiale della coralità, accogliendo nel 2025 il prestigioso festival Il Polifonico. Cori provenienti da Filippine, Estonia, Belgio, Cina, Hong Kong e Italia si riuniranno dal 19 al 24 agosto per celebrare la musica corale in un evento straordinario. Questa edizione speciale, dedicata al genio di Palestrina, promette di incantare con un ricco programma di concerti, masterclass e competizioni, rendendo la città toscana il cuore pulsante della musica corale internazionale.

Cori da Filippine, Estonia, Belgio, Cina, Hong Kong e Italia si danno appuntamento ad Arezzo per l’edizione 2025 de Il Polifonico, il più antico festival di musica corale d’Europa, in programma dal 19 al 24 agosto. Sarà una settimana ricca di eventi – concerti, masterclass, convegni e competizioni – che trasformeranno la città toscana nella capitale internazionale della musica corale. Edizione speciale, quella di quest’anno, dedicata al cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), tra i più grandi compositori della musica sacra rinascimentale. A lui sarà dedicata una sezione monografica del concorso e un grande concerto inaugurale, mercoledì 20 agosto alle 21 nella Basilica di San Domenico, con l’Ensemble De Labyrintho diretto da Walter Testolin. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo capitale della coralità mondiale: torna “Il Polifonico” 2025 con cori da 6 Paesi e un omaggio a Palestrina

