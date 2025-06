Arezzo 29enne straniero tenta di palpeggiare 14enne | parapiglia e feriti davanti alla stazione

Tensione e paura ad Arezzo: mercoledì sera, davanti alla stazione, un tentativo di molestia ha scosso la calma della città. Un uomo di 29 anni ha molestato una ragazzina di 14 anni, scatenando un parapiglia tra amici e interventi delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di vigilare sulla sicurezza dei più giovani e di intervenire prontamente per tutelare i nostri cittadini.

Un episodio di molestie si è verificato mercoledì sera intorno alle 23 in Piazza della Repubblica, ad Arezzo, davanti alla stazione ferroviaria. Un uomo di 29 anni, di origini straniere, ha tentato di palpeggiare una ragazza di appena 14 anni dopo essersi seduto accanto a lei. La giovane, spaventata, si è allontanata prontamente, ma l'uomo ha insistito nel molestarla. In sua difesa sono intervenuti alcuni amici della vittima, scatenando un tafferuglio durante il quale due minori hanno riportato ferite e sono stati portati al pronto soccorso per le cure necessarie. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno trovato l'uomo in stato di alterazione e lo hanno tratto in arresto.