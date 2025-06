Ardea a Tor San Lorenzo il pericolo incombe sulle strade

ardea a tor san lorenzo il pericolo incombe sulle strade. Ardea, 26 giugno 2025 – Da Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, emergono gravi segnalazioni: la mancanza di segnaletica orizzontale rende insicure le strade, mettendo a rischio pedoni e automobilisti. Con segnali sbiaditi e inesistenti, la preoccupazione cresce: è urgente intervenire per garantire sicurezza e tutela a tutti coloro che percorrono queste vie.

Ardea, 26 giugno 2025 – Da Tor San Lorenzo, una frazione del comune di Ardea, arrivano segnalazioni da parte di diversi cittadini ed associazioni del pericolo che incombe sulle strade a causa della mancanza della segnaletica orizzontale. Come riportato dai cittadini, l’intero territorio è senza alcuna segnaletica. Invece, in qualche altro punto, la segnaletica è talmente sbiadita ed obsoleta che è come se fosse inesistente. La preoccupazione dei cittadini è che, a causa di questo disservizio, possano verificarsi, come del resto è già successo, incidenti stradali ma soprattutto danni alle persone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

ardea - lorenzo - pericolo - incombe

