Arcidiocesi di Foggia-Bovino Mons Ferretti nomina sei nuovi parroci

L'Arcidiocesi di Foggia-Bovino si arricchisce di nuove voci di fede e speranza: oggi, Mons. Giorgio Ferretti annuncia con entusiasmo le nomine di sei nuovi parroci, pronti a guidare le comunità di Foggia e Sant'Agata di Puglia verso un futuro di testimonianza cristiana e solidarietà. Tra loro, spicca Francesco Saverio Trotta, che assumerà la guida della chiesa 'Santa Maria della Croce' a Foggia, segnando un nuovo capitolo di impegno e spiritualità.

Nella giornata di oggi la Cancelleria Arcivescovile rende noto che l'Arcivescovo di Foggia-Bovino Mons. Giorgio Ferretti ha nominato sei nuovi parroci a Foggia e nel comune di Sant'Agata di Puglia. Francesco Saverio Trotta sarà il parroco della chiesa 'Santa Maria della Croce' a Foggia, a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

