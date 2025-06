Arborea la recensione del gioco da tavolo | rigenerando il mondo

Preparati a immergerti in Arborea, il nuovo gioco da tavolo di Giochi Uniti che sfida da 1 a 5 giocatori dai 14 anni in su. Ideato da Dani Garcia, autore di Daitoshi e Windmill Valley, questo titolo strategico ti trasporta in un mondo post-apocalittico ricco di biomi, spiriti e veterani. Con partite di circa 90-120 minuti, dovrai rigenerare e riconquistare un mondo devastato. Sei pronto a riscrivere il destino di Arborea?

Arborea – Ecco un altro degli ultimi successi localizzati dalla casa editrice partenopea Giochi Uniti. Questo titolo competitivo per 1-5 persone dai 14 anni in su, è stato ideato da Dani Garcia, già designer di Daitoshi e Windmill Valley. Una partita può durare dai 90 ai 120 minuti circa. Biomi, veterani e spiriti – Ambientazione e Contenuto. Come in una distopia, dopotutto non così surreale, un cataclisma ha raso al suolo le terre di Arborea ed allontanato tutte le fantastiche creature che la abitavano. Il compito di noi Spiriti Patroni è quello di guidare gli abitanti del villaggio nella ricostruzione dell’ecosistema, con lo scopo di far rifiorire il magico mondo di Arborea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arborea, la recensione del gioco da tavolo: rigenerando il mondo

In questa notizia si parla di: arborea - recensione - gioco - tavolo

Aborea, un ecosistema da far rifiorire - Recensione del gioco di Dani Garcia; Arborea, la recensione del gioco da tavolo: rigenerando il mondo; Arborea | Recensione: spiritelli della natura colorati per un gestionale rilassante ma competitivo.

Arborea | Recensione: spiritelli della natura colorati per un gestionale rilassante ma competitivo - Recensione di Arborea, gioco da tavolo strategico di piazzamento meeple a forma di spiritelli colorati e animali fantastici. Riporta player.it

Arborea - Recensione - PlayStationBit 5.0 - Con l'aumentare dei giocatori al tavolo, inoltre, si dilateranno anche i tempi morti, davvero importanti con 4 o 5 partecipanti. Secondo playstationbit.com