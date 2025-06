Apre Tilt Off uno sportello per curare e guarire la ludopatia

Si tratta di uno spazio dove chiunque può trovare ascolto, supporto e orientamento per uscire dalla dipendenza e ricostruire una vita più serena. Un passo importante nella lotta contro il gioco d’azzardo patologico, perché insieme si può fare la differenza.

Lotta al gioco d'azzardo, lo sportello della Asl. Appuntamento a lunedì prossimo al presidio sanitario Acciaiolo di via Vivaldi a Scandicci. Sarà l'inaugurazione di Tilt Off, lo sportello di ascolto e orientamento dedicato alle persone che vivono situazioni di rischio o difficoltà legate al gioco d'azzardo e ai loro familiari. Lo sportello sarà aperto due volte a settimana, il lunedì e il giovedì con orario 16-18. Si tratta di uno spazio dove sarà possibile confrontarsi con operatori esperti, ricevere consulenze personalizzate ed essere orientati ai servizi di cura del territorio. "L'apertura dello sportello Tilt Off – ha detto il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh con delega al Sociale e vicepresidente della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – rappresenta un passo importante nella costruzione di una rete di ascolto e supporto per chi si trova in difficoltà a causa del gioco d'azzardo.

