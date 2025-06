Apre le porte la casa sul Lago di Como dove il tempo si è davvero fermato

Apre le porte la Casa sul Lago di Como, un luogo dove il tempo si è davvero fermato, regalando un viaggio nel passato tra tradizioni e memorie autentiche. La “Casa della zia Ernesta” non è solo un’abitazione d’epoca: è un patrimonio vivente della vita contadina e alpigiana del secolo scorso. Domenica 29 giugno 2025, nella frazione di Tosnacco a Moltrasio, si aprono le sue porte per due visite guidate gratuite alle ore 9:30 e 11, un’occasione da non perdere per scoprire un mondo antico.

La “Casa della zia Ernesta” è molto più di un'abitazione d’epoca: è una finestra aperta sulla vita contadina e alpigiana del secolo scorso. Domenica 29 giugno 2025, nella frazione di Tosnacco a Moltrasio, riapre le sue porte per due visite guidate gratuite, in programma alle ore 9:30 e 11. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: porte - casa - apre - lago

Casa Carlino apre le porte, nella serra green il cibo è il protagonista - Casa Carlino invita tutti a scoprire la sua serra green, dove il cibo diventa protagonista di un'esperienza unica.

Il bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan ci apre le porte della sua romantica e audace dimora sul lago a Seattle; «Questo posto è l’amore tra l’Italia e la Francia». Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli hanno recuperato una villa abbandonata sul lago Maggiore, tra design italiano e charme francese; Sul Lago di Como riapre la Villa premiata dalla Guida Michelin: tra la Dolce Vita e il mitico bar di New York.

Chiara Ferragni apre (virtualmente) le porte di Villa Matilda, la nuova casa sul lago di Como presentata ai follower - Chiara Ferragni con un nuovo post su Instagram apre virtualmente le porte al pubblico della sua nuova casa sul lago di Como, Villa Matilda, il cui nome è dedicato alla cagnolina di Chiara morta ... Da milano.corriere.it

MV Agusta, ottant’anni da sogno: in cinquemila alla Schiranna per celebrare la leggenda - Due giorni di festa, visite guidate, prove su strada e passione pura: la casa motociclistica varesina apre le porte a migliaia di fan per un compleanno che ha unito curiosi, fedelissimi e istituzioni, ... Riporta laprovinciadivarese.it