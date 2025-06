Appuntamenti in Villa a Pino Torinese è ora della Jam Session

Dopo il grande successo della cena in bianco, l’estate a Pino Torinese si anima con “Appuntamenti in Villa”: un’indimenticabile jam session nel suggestivo giardino di Villa Pinasca. Venerdì 4 luglio, alle ore 20, lasciati coinvolgere da musica dal vivo, atmosfere magiche e tanta convivialità, in una cornice che unisce eleganza e divertimento. Non perdere questa occasione di vivere un’estate ricca di emozioni sotto le stelle.

Dopo il successo della cena in bianco, continuano gli eventi estivi della rassegna “Appuntamenti in Villa”, organizzati dalla Pro Loco Pinese con il patrocinio del Comune di Pino Torinese. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 20, nel suggestivo giardino di Villa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

