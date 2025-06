Approvata la legge contro la violenza di genere Capponi | Un passo concreto per non lasciare sole le vittime

La Calabria compie un passo decisivo nella lotta contro la violenza di genere con l’approvazione di una legge innovativa e mirata. Questo provvedimento rappresenta non solo un avanzamento normativo, ma anche una svolta culturale fondamentale, che mira a rafforzare il supporto alle vittime e a promuovere una società più sicura e rispettosa. Un segnale forte di impegno e solidarietà verso chi ha bisogno di ascolto e protezione.

Un passo avanti importante, una svolta culturale prima ancora che normativa. La Calabria si dota di una nuova legge regionale contro la violenza di genere, approvata dal Consiglio regionale, frutto di un lungo lavoro di ascolto e confronto con i territori, i centri antiviolenza e le realtà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

