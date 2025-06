App IO e documenti sullo smartphone PagoPA spiega perché non supporta GrapheneOS

Sei mesi dopo il lancio dei documenti tramite l’app IO, molti utenti si domandano ancora perché PagoPA non supporta ROM custom come GrapheneOS. Finalmente, è arrivata una risposta ufficiale a questa domanda, chiarendo le ragioni tecniche e di sicurezza che impediscono questa compatibilità. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione e cosa significa per gli utenti che desiderano utilizzare l’app su sistemi modificati. Leggi tutto per saperne di più.

A sei mesi dal lancio dei documenti sugli smartphone tramite l’applicazione IO permane l’incompatibilità con ROM custom come GrapheneOS. Un cittadino ha chiesto il motivo ufficialmente e ora è arrivata la risposta.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - App IO e documenti sullo smartphone, PagoPA spiega perché non supporta GrapheneOS

