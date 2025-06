Aperture serali straordinarie al museo Byron | sale aperte col fresco e giochi di luce per i tanti turisti

Scopri l'incanto delle aperture serali straordinarie al Museo Byron, un’esperienza unica tra sale illuminate e giochi di luce che svelano il fascino del Risorgimento. Le serate estive offrono al pubblico l’opportunità di immergersi nella storia, tra narrazione poetica e protagonisti come Garibaldi e i Carbonari, in un contesto incantato. Un’occasione imperdibile per turisti e appassionati di cultura, pronti a vivere un’estate indimenticabile tra arte, storia e magia.

Il fascino dei Musei Byron e del Risorgimento nel gioco di ombre e luci della sera, la narrazione del poeta inglese e dei Carbonari, di Garibaldi e della contessina Guiccioli nel contesto delle serate estive in un palazzo incantevole: è la grande novità di luglio e agosto 2025 per i turisti ed i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Aperture serali straordinarie al museo Byron: sale aperte col fresco e giochi di luce per i tanti turisti

Aperture serali per i Musei Byron e del Risorgimento - Dal 2 luglio al 27 agosto, ogni mercoledì fino alle 22: visite guidate, atmosfere d'epoca e narrazioni immersive nel cuore dell'estate ravennate

