Apericena osservazione al telescopio delle costellazioni e racconti | notte stellata al Mulino di Sotto ad Altofonte

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra stelle, sapori e storie al cuore di Altofonte. Giovedì 3 luglio 2025, il Mulino di Sotto si trasforma in un giardino segreto sotto un cielo stellato, dove l’osservazione delle costellazioni si fonde con racconti affascinanti e gustosi aperitivi. Un viaggio tra astronomia, cultura e natura che ti lascerà senza fiato, immergendoti in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non perdere questa notte speciale!

Astronomia, sapori e racconti nel cuore di Altofonte, il giardino segreto alle porte di Palermo. L'appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio 2025 per l'ora dell'aperitivo, alle ore 19:30 al Mulino di Sott, un luogo sospeso nel tempo chiamato “U Parcu”, alle pendici del Monte Moarda, tra boschi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it