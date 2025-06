Anziano in bicicletta viene travolto da un’auto in pieno centro tragedia sfiorata

Una scena che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine, grazie alla prontezza e alla fortuna. A Trepuzzi, un anziano di 86 anni in bicicletta è stato investito da un’auto, ma l’incidente, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prudenza e la vigilanza nel cuore pulsante del centro cittadino.

TREPUZZI – Tragedia sfiorata, a metà mattinata, nel pieno centro di Trepuzzi. Erano le 11 circa, infatti, quando un uomo di 86 anni, che si trovava in sella a una bicicletta, è stato travolto da un’autovettura Fiat Panda condotta da una donna di 82. Entrambi gli anziani sono del posto e il fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

