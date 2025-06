Anziana violentata a Pistoia | la comunità maliana chiede giustizia e si scusa con la vittima

Desideriamo far sapere alla vittima che la nostra comunità condanna con fermezza ogni atto di violenza e si impegna a sostenere il rispetto e la dignità di tutte le persone. La solidarietà dei maliani a Pistoia si traduce in un gesto di vicinanza e nel desiderio di contribuire a ricostruire fiducia e sicurezza, anche attraverso un impegno concreto per la giustizia e la tutela dei diritti di tutti.

Pistoia, 26 giugno 2025 - Dopo la violenza choc commessa alcuni giorni fa da un cittadino del Mali ai danni di una 74enne di Pistoia, arrivano parole di solidarietà e di forte condanna per l'accaduto da parte della comunità maliana. In una lettera indirizzata alla vittima, il presidente dell'Alto Consiglio dei Maliani in Italia, Mahamoud Idrissa Bounè, esprime tutta la propria vicinanza e quella dell'intera diaspora maliana: "Desideriamo far giungere a lei e alla sua famiglia la nostra più sentita solidarietà - si legge nella lettera indirizzata all'anziana -. Condanniamo con la massima fermezza ogni forma di violenza e confidiamo che il responsabile, qualunque sia la sua nazionalità, possa essere rapidamente portato davanti alla giustizia e punito in modo adeguato per l' orribile crimine commesso.

