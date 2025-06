Antonio Tony Altilia morto dissanguato a 40 anni | la caduta contro una vetrata il corpo trovato davanti alla casa del fratello

Una tragedia improvvisa scuote la tranquilla comunità di Arpino: Antonio "Tony" Altilia, stimato 40enne, ha perso la vita in un tragico incidente. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha lasciato sgomenti amici e familiari. La scena, una caduta contro una vetrata davanti alla casa del fratello, solleva interrogativi su possibili tensioni o conflitti pregressi. La vicenda si dipana tra mistero e dolore, lasciando tutti in attesa di risposte definitive.

Un incidente, forse scaturito da una lite. La tragedia che ha colpito Arpino, piccolo comune in provincia di Frosinone, è ancora tutta da chiarire. Nella serata del 25 giugno 2025, Antonio Altilia, conosciuto da tutti come "Tony", è morto. Un decesso improvviso che ha gettato nello sconforto. 🔗 Leggi su Today.it

