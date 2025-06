Antonio Altilia trovato morto davanti casa della mamma in una pozza di sangue | giallo nel Frusinate

Un tragico episodio scuote il Frusinate: Antonio Altilia, conosciuto come Tony, è stato trovato senza vita davanti alla casa della madre, una pozza di sangue a confermare l’orrore. La comunità si interroga sulle cause di questa tragica perdita e sul mistero che avvolge la sua morte. In attesa di ulteriori sviluppi, restiamo in ascolto per fare luce su questa drammatica vicenda.

Un uomo è stato trovato morto, mercoledì 25 giugno 2025, in via Moncisterna ad Arpino, Frosinone. Antonio Altilia, detto Tony, 41 anni, sarebbe deceduto per dissanguamento a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Antonio Altilia trovato morto davanti casa della mamma in una pozza di sangue: giallo nel Frusinate

