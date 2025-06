Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 26 Giugno 2025

Preparati a vivere un'altra emozionante puntata di Beautiful, in onda oggi 26 giugno 2025 alle 13:40 su Canale 5. Tra rivelazioni sorprendenti e colpi di scena, i protagonisti tornano a catturare l‚Äôattenzione del pubblico. Finn svela a Steffy il suo segreto pi√Ļ intimo: il tentativo di una terapia sperimentale per Eric. Cosa succeder√† dopo? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Zon.it!

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. . Finn rivela a Steffy che da tempo sta segretamente studiando la situazione di Eric e che avrebbe voluto tentare una terapia sperimentale per aiutarlo. Gli eventi però lo hanno preceduto e ora, se si vuole procedere, rimane pochissimo tempo e la decisione andrebbe presa immediatamente. Corrono quindi a parlarne con Ridge che ha la procura sanitaria del padre e quindi l'ultima parola sui trattamenti a cui può essere sottoposto Eric.

