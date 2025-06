Antichi borghi e natura camminando sulle tracce della Via Francigena

Preparati a immergerti in un viaggio tra antichi borghi e paesaggi incontaminati, seguendo le tracce della storica Via Francigena. Domenica, tutti in marcia a Pontremoli per la ‘Francigena Half Marathon’, una camminata non competitiva pensata per famiglie e amanti della natura, senza stress da cronometro. Organizzata dall’Asd Goodbike, questa avventura offre percorsi di diversa lunghezza: un’opportunità unica per scoprire luoghi meravigliosi e vivere un’esperienza indimenticabile. Non mancare!

Tutti in marcia domenica a Pontremoli per la ' Francigena Half Marathon ', camminata podistica non competitiva sulla tappa 22 della storica Via con arrivo in Piazza della Repubblica. Pensata per le famiglie e per chi vuole godersi luoghi meravigliosi senza l'ansia del cronometro la manifestazione organizzata da Asd Goodbike si sviluppa su 3 percorsi: 24.3 km con partenza dall'Ostello di Berceto, 19.6 km con partenza dal passo della Cisa (porta della via Francigena) e 8.8 km con partenza dalla frazione di Casalina. Il servizio bus navetta per i punti di partenza sarĂ attivo ai giardini del Teatro della Rosa: ore 6.

