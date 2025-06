anthony vaccarrello di saint laurent ha chiuso con gli stivali di pelle alti fino alla coscia

Anthony Vaccarello di Saint Laurent mette fine all’epoca degli iconici stivali in pelle alti fino alla coscia, un vero must-have che ha conquistato celebrità e stylist. Dopo averli visti ovunque, il designer sembra voler rinnovare il suo stile, lasciando alle spalle questa ossessione. La collezione Primavera 2026, presentata a Parigi, introduce una versione fresca e innovativa dei kinky waders. È il momento di scoprire cosa ci riserva il futuro della moda.

Il mondo forse non è pronto a dimenticare gli stivali in pelle alti fino alla coscia di Saint Laurent, che hanno ossessionato le celeb (e gli stylist), ma Anthony Vaccarello sì. «Ne ho visti così tanti», ha detto nel backstage prima della sfilata uomo per la Primavera 2026 alla Paris Fashion Week. Per questa collezione, Vaccarello aveva disegnato una nuova versione dei kinky waders – resi molto famosi da Pedro Pascal e Alexander Skarsgård sul red carpet – ma poi ha deciso di farli fuori dallo show: «Ho pensato: no, andiamo avanti». Quale sarà quindi il nuovo statement piece di Vaccarello, l'ultima manifestazione virale del suo universo cinematico di stile maschile? All'apertura dello show, tenuto attorno alla melodica installazione di ciotole di ceramica fluttuanti di Céleste Boursier-Mougenot nella rotonda della Pinault Collection, sembrano essere gli short shorts di Saint Laurent. 🔗 Leggi su Gqitalia.it